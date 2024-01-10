Директора челябинского аэропорта отстранили после инцидента на борту самолета

По информации в социальных сетях, Виталий Кашин якобы устроил дебош во время перелета из Челябинска в Санкт-Петербург

ЧЕЛЯБИНСК, 10 января. /ТАСС/. "Новапорт холдинг" отстранил от занимаемой должности генерального директора челябинского аэропорта Виталия Кашина после инцидента, который произошел 6 января на рейсе авиакомпании "Россия", сообщили ТАСС в холдинге.

По информации в социальных сетях, Кашин якобы устроил дебош во время перелета из Челябинска в Санкт-Петербург.

"ООО "Новапорт холдинг" - крупнейшая в России сеть региональных аэропортов. Главными задачами холдинга являются безопасность и высокий уровень качества обслуживания. <…> Инцидент, произошедший 6 января на рейсе авиакомпании "Россия", свидетельствует о недобросовестном отношении к своим обязанностям одного из руководителей крупного авиапредприятия. За недопустимое поведение и несоответствие стандартам и ценностям ООО "Новапорт холдинг" генеральный директор аэропорта Челябинск отстранен от занимаемой должности", - сказали в холдинге.

Там добавили, что исполнять обязанности руководителя будет первый заместитель гендиректора челябинского аэропорта Александр Чугунов.