Защита рэпера Vacio отозвала из Мосгорсуда жалобу на его арест

В пресс-службе суда сообщили, что такое решение приняла новый адвокат рэпера

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Новый представитель рэпера Николая Васильева (Vacio), повторно арестованного на 10 суток за мелкое хулиганстве после участия в скандальной вечеринке в клубе "Мутабор", отозвала из Мосгорсуда апелляционную жалобу на решение районного суда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского городского суда.

"Защита отказалась от апелляционной жалобы", - сказала собеседница агентства. По ее словам, такое решение приняла новый адвокат рэпера.

6 января Лефортовский суд Москвы назначил Васильеву 10 суток ареста, признав его виновным в мелком хулиганстве после участия в скандальной вечеринке в клубе "Мутабор". У него в субботу истекал срок предыдущего административного ареста по той же статье КоАП РФ, ранее музыкант был арестован на 15 суток.