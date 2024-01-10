В многоэтажках Пскова за праздники скопились груды коммунальных отходов

В адрес властей поступило несколько сотен жалоб, выявлены случаи, когда мусоропроводы забивались до третьего этажа

ПСКОВ, 10 января. /ТАСС/. Коммунальные отходы скопились у подъездов домов в Пскове и области за новогодние праздники. В адрес властей поступило несколько сотен жалоб, выявлены случаи, когда мусоропроводы забивались до третьего этажа, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

По данным пресс-службы правительства региона, основой "мусорного коллапса" стали неурегулированные финансовые вопросы между регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами "Экопром" и предприятием по сортировке мусора "Спецтранском".

"Новогодние праздники для многих были испорчены горами мусора, который не вывозился своевременно. У меня сотни обращений только "ВКонтакте" поступали, не говоря уже о других источниках обратной связи от населения. Это настоящее свинство по отношению <...> к людям. <...> Мы столько сил и времени потратили вместе с людьми, чтобы город, населенные пункты привести в порядок, чтобы они достойно выглядели к Новому году", - сказал Ведерников, обращаясь к представителям компаний.

Он также заявил, что власти региона дадут 10 дней подрядчикам на исправление ситуации.

"Просто так мы этого не оставим. Здесь присутствуют представители прокуратуры, управления ФАС, переговорю с руководителями, попрошу максимально жесткую оценку дать работе компаний и то, что они делали. Там, где были жалобы, где мусор не вывозился, люди за это платить не будут, поэтому 10 дней отнимайте и вносите изменения в платежные документы за январь", - добавил глава региона.

О ситуации

Как уточнил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, по состоянию на 9 января в Пскове были зафиксированы ситуации, когда в очереди на разгрузку на мусорный полигон находились порядка 10 грузовиков.

"Их не пускали на территорию мусоросортировочного комплекса. У комплекса есть пропускная способность, порядка 300 тонн в сутки. С учредителем "Спецтранском" и директором обсуждали, что на период новогодних праздников [в регионе] очень большое количество гостей и здесь линейно подходить к острой социальной проблематике и говорить, что 300 тонн и ни одной тонной больше, это неправильный подход", - пояснил Грахов.

Природоохранный межрайонный прокурор Павел Михайлов отметил, что основной вопрос у надзорного ведомства есть к компании "Экопром". "[Организация] длительное время и ненадлежащим образом, по нашему мнению, выполняет свои обязанности по вывозу. Поэтому ситуация такая сложилась на территории города. Мы продолжаем проверку, количество машин, которые работают от "Экопрома" на вывоз, их недостаточно", - уточнил он.