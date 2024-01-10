Спикер Сейма Литвы не видит угрозы в существовании русских школ

По словам Виктории Чмилите-Нильсен, это путь к интеграции

ВИЛЬНЮС, 10 января. /ТАСС/. Спикер Сейма (парламента) Литвы Виктория Чмилите-Нильсен не усматривает каких-либо угроз в том, что в стране работают государственные общеобразовательные школы с обучением на русском языке, закрыть которые на фоне действий РФ на Украине призывает министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас. Об этом она заявила в эфире радиостанции Ziniu radijas.

"Школы с преподаванием на языках национальных меньшинств являются не слабостью, а силой Литвы. Они помогают [общественной интеграции] детей из самых разных семей, поэтому я оцениваю их как возможность, а не как угрозу", - сказала спикер.

Она считает благом то, что такие школы Литва сохранила. "Это путь к интеграции, пусть более долгой, но это правильно и оправданно", - отметила Чмилите-Нильсен.

Отрицательно относится к намерению закрыть русские школы и департамент национальных меньшинств при правительстве Литвы.