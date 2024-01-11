"Известия": в РФ предложили запретить продавать безалкогольное пиво подросткам

Авторы инициативы считают, что напиток может вызвать у несовершеннолетних привыкание, что в дальнейшем может привести к развитию алкогольной зависимости, пишет газета

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья разработал законопроект о запрете продажи безалкогольного пива несовершеннолетним. Проект закона уже направлен на отзыв в правительство, пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.

По данным издания, ужесточение коснется напитков на основе пива, крепость которых не превышает 0,5% градуса, такие нормы могут вступить в силу с 1 сентября 2024 года. Согласно инициативе, продавцы должны будут спрашивать паспорт при продаже таких напитков, в противном случае они могут понести ответственность. О конкретных мерах наказания в документе не указано, уточняют "Известия".

В пояснительной записке к документу отмечается, что действующие нормы по ограничению продажи алкоголя несовершеннолетним касаются только напитков, содержащих свыше 0,5% этанола. При этом, как указывают авторы законопроекта, "технология производства безалкогольного пива аналогична изготовлению алкоголя", поскольку этанол из напитков удаляется искусственно. "Такие напитки нельзя считать полностью очищенными от спирта", - считают парламентарии. Авторы инициативы также указали на то, что употребление безалкогольного пива может вызывать привыкание у подростков, что влечет риск развития алкогольной зависимости в будущем.

"Известия" направили запросы в Минпромторг и Минздрав. В Ассоциации производителей пива, в свою очередь, отметили изданию, что пивовары никогда не ориентируют реализацию безалкогольной продукции на подростков.