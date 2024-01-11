В Якутии выделят почти 50 млн рублей на выплаты детям Великой Отечественной войны

Их получат свыше 12 тыс. человек

ЯКУТСК, 11 января. /ТАСС/. Власти Якутии выделят в 2024 году почти 50 млн рублей на выплаты детям Великой Отечественной войны, проживающим на территории республики. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства труда и социального развития.

"С 2024 года детям Великой Отечественной войны будет предоставляться ежегодная денежная выплата ко Дню Победы. Выплаты получат более 12 тыс. человек, из регионального бюджета предусмотрено свыше 49 млн рублей", - сообщили в министерстве.

Как уточнили в ведомстве, размер выплаты составит 3 тыс. рублей. Она предоставляется гражданам РФ, постоянно проживающим на территории Якутии и родившимся с 3 сентября 1927 года по 31 декабря 1945 года.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании оргкомитета по подготовке к празднованию в 2025 году 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В регионе сообщали о работе над республиканским планом мероприятий, посвященных этой дате.