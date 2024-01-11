В Приморье проводят первые дноуглубительные работы после поправок в Водный кодекс

В крае закупили 40 единиц спецтехники для расчистки рек, в том числе экскаваторы, бульдозеры, самосвалы, погрузчики, тралы, краны

ВЛАДИВОСТОК, 11 января. /ТАСС/. Специалисты проводят первые дноуглубительные работы в Приморье после принятия соответствующих поправок в Водный кодекс РФ, инициатором которых стал губернатор Олег Кожемяко. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства ГО и ЧС региона.

"Работы начались в конце декабря 2023 года. В Спасске-Дальнем работы идут от ж/д моста до слияния рек Спасовка и Кулешовка, работают 12 человек и 5 единиц техники. В Октябрьском районе ведутся работы на реке Струговка, от моста на подъезде к селу Покровка и от автодороги Уссурийск - Пограничный до устья реки. Там работают 9 человек и 5 единиц техники", - рассказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что ориентировочно на 20 января запланировано начало работ в Красноармейском муниципалитете. С февраля 2024 года начнутся работы в Уссурийском ГО, их объем и точное место пока не определены.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что в крае закуплено 40 единиц спецтехники для расчистки рек: экскаваторы, в том числе с длинной стрелой, бульдозеры, самосвалы, погрузчики, тралы, краны. Часть этих машин уже работает в районах.

В конце декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, регламентирующий вопросы объявления водных объектов зонами чрезвычайных ситуаций и позволяющий использовать донный грунт для их предотвращения.