В ДНР планируют ввести автоматизированную систему обнаружения аварий на водоводах

Внедрить новую технологию в регионе рассчитывают до 2028 года

ДОНЕЦК, 11 января. /ТАСС/. Автоматизированную систему обнаружения аварий на водопроводах планируют ввести в Донецкой народной Республике (ДНР) до 2028 года, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства региона Владимир Ежиков.

"Вода Донбасса" активно принимает участие в цифровой трансформации. Предприятие готово внедрять в свою работу новые технологии. К 2028 году у нас запланировано внедрение целого ряда решений: например, создание автоматизированной системы диспетчерского контроля, когда в автоматическом режиме будет анализироваться ситуация и передаваться диспетчеру для принятия оперативных мер; система для обнаружения аварий на водопроводах с использованием технологий пространственного моделирования и компьютерного зрения", - сказал Ежиков.

Кроме того, в регионе планируют использовать биллинг для внедрения автоматических расчетов за водопользование для исключения ошибок.