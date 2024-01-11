В Москве ожидаются снег, местами метель и до минус 13 градусов

Атмосферное давление составит 733 мм ртутного столба

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Облачно, снег, местами метель, гололед, местами снежные заносы и до минус 13 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В столице прогнозируют от минус 2 до 0 градусов, днем ожидается понижение температуры до минус 13 градусов. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до минус 17 градусов, ожидаются небольшой снег и гололедица.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах от минус 5 до 0 градусов, днем температура понизится до минус 15 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до минус 18-ти, местами до минус 23 градусов.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Атмосферное давление составит 733 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности действует в Москве и области до 21:00 четверга из-за порывов ветра, снега и метели, до 12:00 пятницы - из-за гололедицы.