На Сахалине завершили ремонт моста через реку Амурскую

Стоимость проекта составила 133,1 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 января. /ТАСС/. Ремонт мостового перехода через реку Амурскую на участке трассы Невельск - Шебунино завершен на юге Сахалина по национальному проекту "Безопасные качественные автодороги", сообщили журналистам в пресс-службе Министерства транспорта Сахалинской области.

"Протяженность отремонтированного мостового перехода составила 37 погонных метров. Стоимость проекта - 133,1 млн рублей. <...> Подрядчик уложил на всем участке ремонта асфальтобетонное покрытие. Также на мосту установили композитное перильное и металлическое барьерное ограждения", - рассказали в ведомстве.

Мост через реку Амурскую был одним из приоритетных объектов реконструкции дорожной инфраструктуры Сахалина в 2023 году. Для его ремонта из Москвы на остров поставил свою продукцию Нанотехнологический центр композитов, входящий в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ.