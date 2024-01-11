На Курилах восстановили водоснабжение микрорайона после аварии

Отключения затронули 30 многоквартирных домов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 января. /ТАСС/. Ремонтная бригада восстановила водоснабжение микрорайона города Курильска на острове Итуруп (Курилы, Сахалинская область), нарушенное из-за аварии на сетях, сообщили ТАСС в местном водоканале.

"Да, уже порыв на сетях устранили", - рассказал собеседник агентства.

Из-за повреждения трубопровода в среду без централизованной подачи холодного водоснабжения оставались 30 многоквартирных домов, в которых проживают 256 человек. Был организован подвоз воды.

Курильск - административный центр Курильского городского округа, который является единственным населенным районом острова Итуруп. Всего в Курильске проживает около 2,5 тыс. человек.