Крым в новогодние выходные посетили более 181 тыс. туристов

Это на 2% больше показателя 2023 года

ТАСС, 11 января. Более 181 тыс. туристов выбрали для отдыха в новогодние выходные Республику Крым, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма региона.

"В период новогодних праздников, с 27 декабря 2023 года по 8 января 2024 года включительно, в Республике Крым отдохнули 181,3 тыс. туристов, что на 2% выше, чем за период новогодних праздников 2022-2023 годов (177,1 тыс. человек). <...> В период новогодних праздников на территории Республики Крым функционировали порядка 259 объектов размещения общей вместимостью 65,8 тыс. мест. Средняя загрузка работающих в праздничные дни отелей и санаториев составила более 60%, загрузка ведущих курортных комплексов с развитой туристической инфраструктурой - 95% и выше", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что 50% туристов прибыли в республику по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 31% - поездами, 19% - по сухопутному маршруту через новые регионы РФ.

"В 2024 году многие гости отмечали, что Новый год получился теплым, семейным, по-настоящему уютным, как мы и хотели. Сохраняется достаточно приличная загрузка на зиму и весну, радует активное бронирование и оплаты летнего отдыха в Крыму", - привели в сообщении слова главы Минкурортов региона Вадима Волченко.