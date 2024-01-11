Синоптики предупредили о лавиноопасности в горах Северного Кавказа

На большей части округа ожидаются осадки в виде снега и дождя 11-12 января

ТАСС, 11 января. Лавиноопасность в горах Северного Кавказа прогнозируют синоптики в ближайшие дни. В большей части Северо-Кавказского федерального округа ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"11-12 января в горах Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Дагестана, 11-13 января Ингушетии и Чеченской Республики выше 1500 м лавиноопасно. В горах Кабардино-Балкарии 11-12 января лавиноопасно, 11-13 января ветер до 30 м/с. 11-12 января на большей части округа сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь)", - говорится в сообщении.