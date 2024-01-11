Чекунков заявил, что каждый город в ДФО будут развивать в интересах всего Дальнего Востока

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики отметил, что общий объем средств, предусмотренный принятыми документами для 22-х агломераций региона, составит 4,4 трлн рублей до 2030 года

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Развитие городов Дальневосточного федерального округа (ДФО), согласно разработанным мастер-планам, будет выполняться в интересах не только самих этих городов и отдельных регионов, но и всего округа. Об этом в Хабаровске во время представления президенту России Владимиру Путину мастер-планов городов рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"В части экономики мы проанализировали структуру занятости и выделили те сектора, те отрасли экономики, которые позволят создать более производительные рабочие места с более высокой зарплатой. Например, здесь в Хабаровске создается машиностроительный кластер, создается кластер строительных материалов для всего Дальнего Востока. В Якутске возрождается Жатайская судоверфь, на базе креативного кластера создается киностудия для всего Дальнего Востока. То есть каждый город работает в экономике Дальнего Востока и всей Российской Федерации", - сказал Чекунков.

По его словам, для некоторых городов мастер-планы предполагают защиту от паводков, новое освещение, транспортные развязки, которые облегчат дорожное движение. Общий объем средств, предусмотренный принятыми документами для 22-х агломераций Дальнего Востока, составит 4,4 трлн рублей до 2030 года.

"Половина средств - внебюджетные средства, главным образом на жилищное строительство. И это интегральная сумма, которая распределена по всем госпрограммам. То есть все отраслевые госпрограммы, транспорт, промышленность, энергетика, комфортная городская среда", - уточнил министр.

Правительство России 9 января утвердило долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития 16 дальневосточных городов до 2030 года. Согласно планам, в городах пройдет обновление жилищного фонда, будут построены социальные объекты, проведено благоустройство территорий, модернизация транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также запланировано развитие курортных зон.