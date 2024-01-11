На севере Коми в школах отменили занятия из-за сильных морозов

В регионе 11 января прогнозируют до минус 40 градусов

СЫКТЫВКАР, 11 января. /ТАСС/. Власти Воркуты, Инты, Усинска, Вуктыла и Печоры в Республике Коми отменили 11 января очные занятия в школах из-за сильных морозов под 40 градусов, сообщили администрации муниципалитетов.

"В связи со сложными погодными условиями принято решение об отмене занятий в общеобразовательных учебных заведениях Воркуты с первого по 11-й класс, для первого и второго курсов дневных отделений средних профессиональных учебных заведений", - говорится в сообщении администрации Воркуты.

По информации авиаметеостанции Воркуты, на 06:00 мск температура воздуха в заполярном городе составила минус 35 градусов. Днем ожидается до 27-29 градусов мороза, метель, ветер усилится до 19 м/с.

В приполярном городе Инте также отменены занятия для всех школьников и студентов 1-2-х курсов техникума. По данным ЦГМС Коми, в Инте ночью прогнозировалось до минус 44 градусов, днем ожидается до минус 27. В Печоре и Печорском районе отменены занятия для школьников с первого по восьмой классы первой смены. В Вуктыле не учатся ученики с первого по четвертый класс.

В Усинске отменены очные занятия для воспитанников детских садов и учащихся начальной школы в селах Колва, Усть-Уса, поселка Парма, в деревнях Захарвань, Денисовка и Новикбож, а также для учеников с первого по девятый класс школы села Усть-Лыжа.