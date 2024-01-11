Путин сравнил нынешние московские морозы с чукотскими

Один из участников беседы с президентом упомянул, что в центральной России столкнулись с сибирскими морозами

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что погода на Чукотке сейчас мало отличается от условий Москвы и Санкт-Петербурга, где тоже стоят морозы.

Речь об этом зашла на встрече главы государства с дальневосточными предпринимателями. Один из участников беседы упомянул, что в центральной России сейчас столкнулись с сибирскими морозами.

"Вчера на Чукотке был. Мало чем отличается от Москвы и Петербурга", - со смехом отреагировал Путин.

11 января президент работает в Хабаровске. Накануне он впервые посетил Чукотку. Глава государства пообщался с жителями Анадыря, а также посетил круглогодичный тепличный комплекс, где выращивают овощи и зелень.