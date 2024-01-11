ВЦИОМ: 71% опрошенных россиян осторожны во взаимоотношениях с другими людьми

Люди с высоким уровнем дохода склонны доверять другим в два раза чаще респондентов с плохим финансовым положением, отмечено в результатах опроса

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Более половины (71%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) склонны быть осторожными во взаимодействии с другими. Четверть опрошенных (25%) верит, что доверять можно большинству людей. Результаты опроса опубликованы на сайте центра.

"В то, что доверять можно большинству людей, верит каждый четвертый россиянин (25%, в 2018 году - 23%), а большинство - семь из десяти - склонны соблюдать осторожность во взаимоотношениях с другими (71%, в 2018 году - 74%)", - говорится в сообщении.

По результатам опроса, люди с высоким уровнем дохода склонны доверять другим в два раза чаще респондентов с плохим финансовым положением (33% против 17%).

Согласно данным ВЦИОМ, представители молодого поколения в возрасте до 25 лет склонны быть наиболее осторожными во взаимодействии с другими (81% против 71% среди всех россиян).

Почти половина опрошенных верят в честность людей. "Другие люди не стали бы их обманывать, если бы им представилась такая возможность, - сегодня так думают 48% (+7 процентных пунктов к 2018 году)", - следует из результатов опроса. Каждый третий (31%) россиянин ждет обмана от других. Значительная часть респондентов (52%) считают, что другие люди чаще всего думают только о себе, однако около трети россиян (31%) отмечают, что люди стремятся быть полезными другим.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 17 декабря 2023 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.