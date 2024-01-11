Почти 400 детей из регионов России побывали в Москве в новогодние праздники

Школьники увидели новогодние представления в Кремле и в Гостином дворе, Дарвиновский музей, Третьяковскую галерею, Музей Победы, парк "Зарядье"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Около 400 детей из 23 регионов РФ посетили столицу в новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей.

"С 3 по 8 января 2024 года Москву посетили дети из 23 российских регионов. Для ребят была подготовлена насыщенная программа в рамках образовательно-туристического проекта "Город открытий". Школьники в возрасте от 12 до 15 лет, среди которых были дети из многодетных и социально незащищенных семей, дети военнослужащих - участников специальной военной операции, а также победители и призеры региональных и всероссийских конкурсов и олимпиад, в дни новогодних каникул увидели новогодние представления в Кремле и в Гостином дворе, Дарвиновский музей, Третьяковскую галерею, Музей Победы, парк "Зарядье", а также другие достопримечательности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прием делегаций был организован столичным департаментом национальной политики и межрегиональных связей и комитетом по туризму. Как и в предыдущие годы, особое внимание было уделено безопасности детей и контролю за их здоровьем. В декабре 2023 года Москва стала столицей детского туризма.

"Ежегодно по приглашению мэра Москвы в столицу приезжают около 400 ребят. Раньше мы готовили для детей программу, состоящую в основном из новогодних представлений. Сегодня благодаря проекту "Город открытий" она стала еще более интересной и насыщенной. В этом году все ребята распределены по десяти группам, у каждой из которых свой маршрут", - подчеркнул руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков, слова которого приводит пресс-служба.

Так, школьники посетили Международную выставку-форум "Россия". "В сопровождении экскурсоводов они побывали в павильоне №75, где расположены экспозиции всех 89 субъектов Российской Федерации. Ребята познакомились с достижениями своих регионов, а также оценили красоту и масштаб всей страны. Наибольший интерес у них вызвали интерактивные стенды Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновской и Тверской областей, а также Пермского и Красноярского краев", - уточнили в департаменте.

Всего в рамках проекта "Город открытий" школьники увидели более 25 наиболее интересных и примечательных площадок Москвы в рамках восьми образовательно-туристических маршрутов: "Транспорт и космос", "Цифровые технологии и телекоммуникации", "Креативные индустрии", "Биотехнологии и биомедицина", "Энергетика", "Экология", "Гуманитарные технологии" и "Урбанистика". Ребята познакомились с профессиями будущего, больше узнали о перспективных отраслях, прошли познавательные квесты, направленные на профессиональную ориентацию, заключили в пресс-службе.