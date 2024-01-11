Руководство клуба "Мутабор" обжаловало решение приостановить его деятельность

Лефортовский суд ранее назначил наказание в виде приостановки деятельности на срок 90 дней, исчисляя его с 27 декабря 2023 года

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Администрация клуба "Мутабор", где ранее прошла скандальная вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, подала апелляцию на решение приостановить работу заведения из-за санитарных норм. Об этом ТАСС сообщили в Лефортовском суде Москвы.

"В суд поступила апелляционная жалоба представителей ООО "Арт центр" (владелец торговой марки "Мутабор") на решение приостановить работу заведения на 90 суток. Эта жалоба будет позднее рассмотрена Мосгорсудом", - сообщили в суде. Дата заседания пока не назначена.

Днем ранее Лефортовский суд признал ООО "Арт центр" виновным по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований в столовых, ресторанах, кафе, барах) и назначил наказание в виде приостановки деятельности на срок 90 дней, исчисляя его с 27 декабря 2023 года. Протокол в отношении заведения был составлен Роспотребнадзором.

Заседание прошло в закрытом режиме, поэтому суд огласил только резолютивную часть решения, из которой остаются неизвестными его мотивы. Как стало известно в среду, требование Роспотребнадзора о привлечении владельцев клуба к административной ответственности связано в том числе с присутствием на этой вечеринке больного инфекционным заболеванием.

Гостями "голой вечеринки" 21 декабря в "Мутаборе" были певцы и артисты, среди которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, журналистка Ксения Собчак и другие. Один из ее участников - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. После отбытия ареста он был вновь арестован за мелкое хулиганство на 10 суток.