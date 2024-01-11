Путин назвал Дегтярева "следующим после господа" за удержание цен на яйца

В регионе в декабре произвели 25 млн яиц

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в шутку назвал главу Хабаровского края Михаила Дегтярева "следующим после господа" за меры, принятые в регионе для удержания цен на яйца.

В рамках встречи главы государства с дальневосточными предпринимателями акционер птицефабрики "Комсомольская" Людмила Кузнецова рассказала Путину, что чуть больше года назад на предприятии случилась вспышка птичьего гриппа, который уничтожил более полумиллиона куриц. "Наверное, с божьей помощью, с верой губернатора Михаила Владимировича Дегтярева в нас и, наверное, ответственность перед населением, которое мы все-таки кормим, <...> мы в декабре произвели 25 млн яиц двумя птицефабриками. И у нас спокойная ситуация, самая низкая цена в регионе", - рассказала Кузнецова.

"Михаил Владимирович, вы обратили внимание? Вы следующий за господом в иерархии", - пошутил глава государства, обращаясь к Дегтяреву.