Адвокат Делона попросил прокуратуру обеспечить правовую защиту актера

По словам юриста, ходатайство подано в интересах самого Алена Делона на фоне обострившегося конфликта между его детьми из-за споров о наследстве

ПАРИЖ, 11 января. /ТАСС/. Адвокат французского актера Алена Делона попросила прокуратуру обеспечить артисту правовую защиту. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По словам адвоката, "это ходатайство подано в интересах самого Делона".

Эта просьба адвоката последовала из-за обострившегося конфликта между детьми актера на фоне споров о наследстве. Его младший сын Ален-Фабьен подал жалобу на сестру Анушку Делон, обвинив ее в "злоупотреблении слабостью" отца и введении его в заблуждение.

Состояние Делона превышает €200 млн. Ему принадлежит усадьба Души на Луаре и большая коллекция живописи.

Ален Делон в 2017 году объявил о завершении карьеры в кино. Актер, перенесший инсульт летом 2019 года, снялся за свою карьеру более чем в 90 фильмах. Он прославился своими ролями в картинах "На ярком солнце" (Plein soleil, 1960), "Рокко и его братья" (Rocco e i suoi fratelli, 1961), "Леопард" (Le Guepard, 1963), "Бассейн" (La Piscine, 1969), а также в советско-французском фильме "Тегеран-43" (1980).

В мае 2019 года на Каннском фестивале Делон удостоился почетной "Золотой пальмовой ветви" за выдающуюся карьеру в кино.