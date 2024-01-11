Святенко заявила, что фотографии ТАСС о работе Совфеда несут историческую ценность

Вице-спикер верхней палаты парламента отметила, что фотовыставка рассказывает об этапах становления Совета Федерации, как сенаторы обсуждают важные законы и принимают ключевые решения, отстаивая интересы субъектов РФ и их жителей

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Фотографии ТАСС, рассказывающие о работе Совфеда со дня образования палаты 30 лет назад, несут историческую ценность. Об этом заявила вице-спикер верхней палаты парламента Инна Святенко на открытии фотовыставки "30 лет Совету Федерации" на станции метро "Выставочная".

"Фотографии, безусловно, несут историческую ценность. Фотокадры, представленные на выставке, запечатлели моменты из разных временных отрезков: избирательный участок в ДК ЗИЛ во время выборов в Государственную думу и Совет Федерации в 1993 году, первое заседание в 1994 году, встреча сенаторов с парламентариями Республики Крым и города Севастополь в 2014 году, торжественная церемония награждения Всероссийского патриотического проекта "Дети-герои" в 2019 году и многие другие события", - отметила Святенко.

Она также напомнила, что ровно месяц назад тематическая фотовыставка была открыта спикером палаты Валентиной Матвиенко у здания информационного агентства ТАСС. "Она прошла с огромным интересом у москвичей и гостей столицы", - подчеркнула она.

Вице-спикер добавила, что власти Москвы уделяют особое внимание не только транспортной доступности, но также развитию столичной подземки как особого информационного и культурно выставочного пространства.

"Пассажиры, жители не только столицы, но и других регионов становятся вовлеченными в городскую, федеральную повестку, узнают о деятельности органов законодательной власти, организаций культуры, а проехав на поезде, могут прочитать на информационных экранах в вагонах метро новости из жизни региона. Уверена, что сегодняшнее открытие выставки, именно здесь на станции метро "Выставочная" позволит гражданам еще больше узнать о деятельности Совета Федерации", - отметила Святенко.

По ее словам, фотовыставка рассказывает об этапах становления Совета Федерации, как сенаторы обсуждают важные законы и принимают ключевые решения, отстаивая интересы субъектов РФ и их жителей. В открытии выставки принял участие первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Калмыков, начальник службы внешних связей Московского метрополитена Мария Хильченко, а также председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, председатель комитета СФ по социальной политике Елена Перминова, заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Максим Кавджарадзе, член комитета СФ по науке, образованию и культуре Ольга Щетинина.