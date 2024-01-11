Пассажиры ЦППК в 2023 году стали чаще брать с собой в поезда домашних животных

Чаще всего перевозили кошек и собак

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Число поездок пассажиров поездов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) с питомцами в 2023 году возросло на 16%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦППК.

"Пассажиры компании стали чаще путешествовать с домашними питомцами - в 2023 году было совершено 471 тыс. поездок. Для сравнения, это на 16% больше, чем в позапрошлом году. Чаще всего в поездах ЦППК перевозили кошек и собак, но встречались и довольно необычные путешественники. Такими, например, были минипиг Свиппа и хорек-альбинос Вася", - говорится в сообщении.

Самыми популярными направлениями поездок с домашними животными стали Казанское и Ярославское - по каждому за год было перевезено более 78 тыс. питомцев; на Курском направлении пассажиры перевезли 59 тыс. животных. Чаще всего питомцев брали в поездки в августе - более 66 тыс. раз.

"Согласно правилам, в вагонах поездов ЦППК можно провозить мелких домашних животных. Соответствующий билет необходимо оформить в кассе или билетном автомате. Стоимость составит 25% от полного разового билета по этому маршруту и будет зависеть от маршрута поездки, а также от категории поезда. На МЦД животных можно провозить бесплатно, нужно только оформить билет с нулевой стоимостью", - добавили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что все питомцы должны размещаться так, чтобы не мешать другим пассажирам. Животных небольших размеров можно перевозить в клетках, ящиках, корзинах, контейнерах размером не более 180 см по сумме трех измерений. Их располагают на местах для ручной клади. Также допускается провозить мелких собак без клетки, но в наморднике и на поводке, а кошек - на руках владельца. С полными правилами можно ознакомиться на сайте ЦППК в разделе "Условия проезда".