В Ульяновской области из-за метели ввели ограничение на движение автобусов

В настоящее время в регионе наблюдаются снег, метель и сильные порывы ветра

УЛЬЯНОВСК, 11 января. /ТАСС/. Движение пассажирских автобусов и грузовых автомобилей ограничено на трассах регионального и межмуниципального значения в Ульяновской области из-за метели. Об этом говорится в сообщении, распространенном министерством транспорта региона.

"11 января с 14:30 (13:30 мск) и до наступления благоприятных погодных условий действует временное ограничение движения автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, а также грузовых транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ульяновской области", - отмечается в сообщении.

Ограничения введены в связи с неблагоприятными погодно-климатическими условиями для обеспечения безопасности дорожного движения. Как передает корреспондент ТАСС, на данный момент в Ульяновске снег, метель, сильные порывы ветра.