Глава парламента Словакии заступился за хоккеиста, потерявшего работу из-за игры в КХЛ

Как считает Петер Пеллегрини, Юлиус Гудачек подвергся "беспрецедентным атакам и обвинениям в поддержке российской агрессии"

БРАТИСЛАВА, 11 января. /ТАСС/. Председатель Национального совета (парламента) Словакии Петер Пеллегрини заступился за словацкого голкипера Юлиуса Гудачека, потерявшего работу в Чехии из-за выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщил новостной портал sportweb.pravda.sk.

Ранее Гудачек заявил о предвзятости к нему из-за выступлений за российские хоккейные клубы. В январе чешский клуб "Кладно" расторг контракт с игроком, поскольку болельщики команды заявили о бойкоте матчей с его участием.

"Вы меня знаете как человека, который осуждает любое насилие, - привел портал слова спикера парламента. - Я против любой войны как формы решения конфликта. Я осуждаю конфликт на Украине, в ходе которого гибнут тысячи человек. Еще больше меня огорчает, если губят жизни абсолютно невинных людей, которые не имеют ничего общего с этим военным конфликтом. Примером этого является прекрасный словацкий хоккеист Юлиус Гудачек, который до недавнего времени играл в российской хоккейной лиге".

Пеллегрини проинформировал, что Гудачек не смог получить контракт в Чехии из-за выступления в КХЛ. Хоккеист подвергся "беспрецедентным атакам и обвинениям в поддержке российской агрессии", - сказал спикер. По его словам, нападки на спортсмена являются "абсурдными и лицемерными".

"Мы живем в лицемерное время, когда в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) может играть россиянин, но в КХЛ не может играть словак, а если там играет, то [ему] конец", - добавил политик. Он напомнил, что в НХЛ выступают более 50 хоккеистов из России.

Гудачеку 35 лет. В КХЛ он выступал за череповецкую "Северсталь", московский "Спартак", рижское "Динамо" и казахстанский "Барыс". Вместе со сборной Словакии голкипер семь раз участвовал в чемпионата мира, став серебряным призером турнира в 2012 году.