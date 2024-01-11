Журналисты ТАСС получили премию правительства в области СМИ

Премия присуждена тассовцам за "систематическое и успешное освещение деятельности государственных органов власти по трансформации экономики страны в условиях санкционного давления и геополитической турбулентности"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Журналисты Редакции кремлевско-правительственной информации (РКПИ) ТАСС удостоены премии правительства России в области СМИ за 2023 год. Торжественная церемония с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина состоялась в зале наград Дома правительства РФ.

Премия присуждена тассовцам за "систематическое и успешное освещение деятельности государственных органов власти по трансформации экономики страны в условиях санкционного давления и геополитической турбулентности".

Дипломы лауреатов премии Мишустин лично вручил и.о. руководителя РКПИ Андрею Блашкевичу, шеф-редактору Веронике Романенковой, специальному корреспонденту Анастасии Савиных, руководителю направления Юлии Бубновой, специальному корреспонденту Екатерине Коростовцевой.

О сотрудниках редакции

Андрей Блашкевич работает в ТАСС около 15 лет, из них более 10 лет - в кремлевском и правительственном пулах. В разные годы освещал судебные процессы, чрезвычайные происшествия, деятельность правоохранительных органов, работу Госдумы и Совета Федерации.

Вероника Романенкова работает в ТАСС с начала 1990-х, более 20 лет входит в президентский и правительственный пулы. До этого почти 10 лет ее журналистская деятельность была связана с научной тематикой. Работа Романенковой отмечена признанием коллег и государственными наградами.

Анастасия Савиных - также один из самых опытных корреспондентов президентского и правительственного пулов среди всех СМИ со стажем в этом качестве более 15 лет. Она обладает уникальным репортажным стилем и даже в непростых условиях "полевой" корреспондентской работы пишет информационные материалы для ленты агентства емко и ярко.

Юлия Бубнова и Екатерина Коростовцева - молодые сотрудники ТАСС. Бубнова начала трудовую деятельность в агентстве в 19 лет, работала по региональной тематике. В 2020 году стала одним из самых молодых корреспондентов президентского и премьерского пулов, за последние три года была направлена примерно в 40 командировок для освещения поездок и визитов президента, председателя правительства, секретаря Совета безопасности. Коростовцева работает в президентском и правительственном пулах с 2021 года. Отработала более 30 командировок для освещения поездок и визитов президента, председателя правительства, замглавы Совбеза РФ.

О премии

Церемония традиционно состоялась в преддверии Дня российской печати, который отмечается 13 января. Премия правительства в области СМИ была учреждена в 2005 году. Она присуждается работникам и творческим коллективам российских, а также зарубежных средств массовой информации на русском языке за значительные профессиональные достижения. Премии направлены на развитие средств массовой информации и стимулирование профессиональной деятельности в этой области.