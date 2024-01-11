Игнатенко, Скабеева и Попов получили премии кабмина в области СМИ

Премия также присуждена сотрудникам ТАСС: и.о. руководителя РКПИ Андрею Блашкевичу, шеф-редактору Веронике Романенковой, специальному корреспонденту Анастасии Савиных, руководителю направления Юлии Бубновой и специальному корреспонденту Екатерине Коростовцевой

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Гендиректор Общественного телевидения России (ОТР), бывший гендиректор ТАСС Виталий Игнатенко, ведущие программы "60 минут" на канале "Россия-1" Ольга Скабеева и Евгений Попов, а также ряд других журналистов удостоены премии правительства России в области СМИ за 2023 год. Торжественная церемония вручения премий проходит в зале наград Дома правительства РФ.

Игнатенко удостоен награды за выдающийся вклад в развитие отечественных СМИ, Скабеева и Попов - за гражданское мужество, политическую остроту и успешное отстаивание интересов отечества в информационной борьбе.

Среди других лауреатов премии - глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, автор, руководитель и ведущий информационно-аналитической программы "Постскриптум" Алексей Пушков. Ему награда вручается за большой вклад в развитие информационно-аналитического вещания, приумножение лучших традиций отечественного телевидения и высокий профессионализм.

Кроме того, в число награжденных вошел ведущий телепрограммы "Большая игра" Дмитрий Саймс, модерировавший в прошлом году пленарное заседание Петербургского международного экономического форума.

Премию получили в том числе военкоры и другие журналисты, освещающие боевые действия и ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО). Так, сотрудники АНО "ТВ-Новости", учредителя телеканала RT, Александр Раскин, Анна Книшенко, Игорь Жданов, Клим Поплавский и Лидия Мизиева отмечены наградой за работу в горячих точках. Журналистам телеканала "Звезда" Роману Закурдаеву, Павлу Кутаренко и Виктории Косогляденко премия вручается за профессионализм и мужество, проявленные при освещении СВО.

Премия также присуждена сотрудникам Редакции кремлевско-правительственной информации (РКПИ) ТАСС: и.о. руководителя РКПИ Андрею Блашкевичу, шеф-редактору Веронике Романенковой, специальному корреспонденту Анастасии Савиных, руководителю направления Юлии Бубновой и специальному корреспонденту Екатерине Коростовцевой. Тассовцы удостоены награды за "систематическое и успешное освещение деятельности государственных органов власти по трансформации экономики страны в условиях санкционного давления и геополитической турбулентности".

Другие лауреаты

В число награжденных также вошли журналисты телекомпании "НТВ", телеканалов "Россия-24" и "РЕН ТВ", сотрудники газет "Саткинский рабочий" и "Советский Сахалин".

Кроме того, лауреатом премии правительства стал основатель портала "Сделано у нас" (sdelanounas.ru) Роман Ковригин.

Пятеро сотрудников Российской государственной детской библиотеки отмечены наградой за большую работу по популяризации чтения и разработку путеводителя по детским и подростковым книгам "Библиогид" и всероссийской энциклопедии детской литературы "ПроДетЛит".

За создание и развитие многофункциональной цифровой медиаплатформы "Орфей", направленной на продвижение классической музыки и повышение ее доступности для широкой аудитории, премия присуждена четырем сотрудникам Российского государственного музыкального телерадиоцентра.

О премии

Премия правительства в области СМИ была учреждена в 2005 году. Она присуждается работникам и творческим коллективам российских, а также зарубежных средств массовой информации на русском языке за значительные профессиональные достижения. Премии направлены на развитие средств массовой информации и стимулирование профессиональной деятельности в этой области. Размер каждой из них составляет 1 млн рублей. Претендовать на награду могут как отдельные соискатели, так и журналистские коллективы.