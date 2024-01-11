Любимова назвала смерть Соломина огромной утратой для всей страны

Министр культуры отметила, что его работы народного артиста завоевали любовь миллионов зрителей, а сам он всегда стремился продолжать традиции русского театра

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с уходом из жизни художественного руководителя Малого театра, народного артиста СССР Юрия Соломина, отметив, что его работы завоевали любовь миллионов зрителей, а сам артист всегда стремился продолжать традиции русского театра.

"Ушел из жизни выдающийся актер, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Артист, который может сыграть все, - так говорили многие про Юрия Мефодьевича. Его яркие, незабываемые актерские и режиссерские работы завоевали признание коллег и искреннюю любовь миллионов зрителей. Великолепное исполнение роли капитана Кольцова в картине "Адъютант его превосходительства" навсегда останется в нашей памяти", - написала министр в своем телеграм-канале.

Она напомнила, что с 1988 года Юрий Соломин возглавлял Малый театр, который увидел еще юным в кино и в котором мечтал служить. "На этой сцене актер сыграл десятки ролей. В своей работе Юрий Соломин всегда стремился продолжать великие традиции русского театра. Как педагог он воспитал многие поколения талантливых артистов. Выражаю глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам Юрия Мефодьевича. Это огромная утрата для всей страны", - заключила Любимова.