В Ульяновской области из-за мороза рекомендовали отменить занятия в начальных классах

В регионе прогнозируют температуру воздуха до -20 градусов

УЛЬЯНОВСК, 11 января. /ТАСС/. Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области рекомендовало отменить 12 января занятия в начальных классах школ региона в связи с морозом и сильным ветром. Об этом говорится в сообщении, распространенном ведомством.

"В связи с низкой температурой воздуха руководителям общеобразовательных организаций рекомендуем отменить занятия 12 января с первого по четвертый класс", - отмечается в сообщении.

По данным ульяновского гидрометцентра, в ночь с 11 на 12 января и утром 12 января на территории региона ожидается понижение температуры воздуха до -20 градусов при юго-западном с переходом на северо-западный ветре скоростью до 13 м/с с отдельными порывами до 18 м/с. В Ульяновске, согласно прогнозам, температура воздуха составит до -19 градусов при ветре до 12 м/с с порывами до 17-18 м/с.

Сильный ветер сохранится в регионе и днем 12 января. На дорогах ожидаются снежные заносы.

Министерство просвещения и воспитания рекомендует руководителям общеобразовательных организаций муниципальных образований своевременно принять решение об организации образовательной деятельности 12 января, согласовав решение с учредителем. Информацию об отмене занятий необходимо разместить на официальных сайтах школ, в электронных дневниках и родительских чатах не позднее 19:00 (18:00 мск) 11 января.