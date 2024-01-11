Зрительский вход Малого театра откроют 12 января для возложения цветов к портрету Соломина

Народный артист СССР умер на 89-м году жизни

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Зрительский вход Малого театра будет открыт 12 января для возложения цветов к портрету народного артиста СССР Юрия Соломина в нижнем фойе. Об этом сообщается в Telegram-канале театра.

"Дорогие зрители, завтра, 12 января, с 11 часов утра зрительский вход Малого театра будет открыт для возложения цветов к портрету Юрия Соломина в нижнем фойе", - говорится в сообщении.

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер на 89-м году жизни. С 1961 года он преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, являлся профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года занимал пост художественного руководителя Малого театра. Артист сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.