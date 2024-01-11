На участках трасс в Самарской области ввели ограничение движения для большегрузов

Ориентировочное время окончания ограничения движения - 07:00 12 января, сообщили в ГУ МЧС России по региону

ТАСС, 11 января. Временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств введено на участках трасс в Самарской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

"По информации ФКУ "Поволжуправтодор" введено временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств на двух участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения в трех городских округах и двух муниципальных районах: М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск с 855-го км по 981-й км; Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград с 17-го по 25-й км", - говорится в сообщении.

Ориентировочное время окончания ограничения движения - 07:00 12 января.

Также, по данным Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области, с 20:00 11 января до 10:00 12 января закрыт проезд на автодороге Ташелка - Тольятти - Димитровград км 0 - км 24,850.

ГУ МЧС России по региону со ссылкой на ФГБУ "Приволжское УГМС" сообщило о штормовом предупреждении, объявлен оранжевый уровень опасности. Местами в области ожидается усиление южного ветра, метель, на дорогах снежные заносы.