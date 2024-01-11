Россия стала третьей по числу посещающих Сейшелы туристов в 2023 году

Первое и второе место заняли туристы из Германии и Франции соответственно

ПРЕТОРИЯ, 11 января. /ТАСС/. Россия вышла на третью позицию в мире по числу туристов, посетивших Сейшельские острова в минувшем году. Об этом сообщил департамент туризма островного государства, расположенного в Индийском океане.

Наибольшее число туристов прибыло на Сейшелы в 2023 году из Германии - 54 925, за ней следуют Франция - 42 410 и Россия - 38 172, отмечает оно. Туристический поток вырос за минувший год на 20 тыс. по сравнению с 2022 годом, достигнув 350 879 человек.

Как заявил министр иностранных дел и туризма Сейшельских островов Сильвестр Радегонд, первая неделя января 2024 года показала мощный подъем - на 33% в годовом исчислении - количества прибывающих на острова для отдыха туристов, в первую очередь из Европы. При этом Россия вышла на вторую позицию по числу туристов, уступая только Германии.

Радегонд не исключил, что власти в будущем будут вынуждены установить верхний предел количества туристов, посещающих страну. "Сейшельские острова из-за своих размеров неизбежно достигнут точки, когда они не смогут вместить каждого путешественника, стремящегося насладиться морем, песком и солнцем", - заметил он.

В текущем году департамент туризма поставил цель привлечь на Сейшелы 368 тыс. туристов.