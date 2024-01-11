Организаторы проекта "Поезд памяти" в 2024 году будут ожидать участников из СНГ

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил о планах позвать в поездку представителей Южной Осетии и Абхазии

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Организаторы проекта "Поезд памяти" в 2024 году будут ожидать участников со всех стран СНГ. Об этом сообщил ТАСС госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Мы ждем представителей всех стран СНГ. И здесь, мне кажется, вне зависимости от того, есть ли какие-то политические споры по разным направлениям, память о Великой Отечественной войне, о подвиге солдата, победившего нацизм, масштаб которого мы все более и более осмысливаем, должна объединять нас, объединять тех людей, кто вступает в большую жизнь", - сказал он.

Мезенцев также выразил мнение, что "этот российско-белорусский проект, инициаторами которого выступили главы верхних палат парламентов - Валентина Ивановна Матвиенко и Наталья Ивановна Кочанова - это проект всех тех, кому дорога память о подвиге Советского народа". "Конечно, мы будем звать в поездку представителей Южной Осетии и Абхазии", - подчеркнул он.

В 2023 году к проекту впервые присоединилась молодежь из Армении и Киргизии.

Поезд памяти

"Поезд памяти" - проект, инициаторами которого выступили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова, впервые был реализован в 2022 году под эгидой верхних палат парламентов России и Белоруссии в партнерстве с РЖД.

С 22 июня по 4 июля прошлого года около 200 путешественников из всех регионов России и Белоруссии на специальном поезде посетили города, история которых связана с событиями Великой Отечественной войны. В 2023 году проект получил статус мероприятия Союзного государства Белоруссии и России. Срок путешествия "Поезда памяти" был продлен на два дня - до 6 июля, а участие в акции, помимо 90 школьников из России и 70 из Белоруссии, приняли по 20 старшеклассников из Армении и Киргизии. В городах на маршруте поезда проходили памятно-мемориальные мероприятия, связанные с Великой Отечественной войной и другими важными датами в истории Белоруссии и России.