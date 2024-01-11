Это поможет не "создавать скандал и путаницу внутри паствы", уведомил симпозиум епископальных конференций Африки и Мадагаскара

ВАТИКАН, 11 января. /ТАСС/. Симпозиум епископальных конференций Африки и Мадагаскара уведомил письмом, подписанным его главой архиепископом Киншасы кардиналом Фридолином Амбонго Безунгу, что в католических церквях Африки не будут благословлять однополые пары, чтобы не "создавать скандал и путаницу внутри паствы". Ранее дикастерия (ведомство в Ватикане) по доктрине веры сообщила, что допустимо получение благословения для "пар, не состоящих в браке, однополых", но это не означает таинство брака.

Как указано в распространенном письме представителей Римско-католической церкви Африки, указанное предписание не может исполняться в Африке, "не порождая скандала". "Язык и материя предписания слишком тонки, чтобы быть понятными простым людям. В нашей среде сложно убедить, что люди одного пола могут жить в стабильном союзе и не претендовать на легитимность собственного статуса", - говорится в послании. "Епископские конференции предпочитают, хотя каждый епископ остается свободным в своей епархии, не давать благословения однополым парам. Это решение продиктовано опасениями по поводу возможной путаницы и розни внутри церковной общины", - добавляет кардинал. При этом он выражает полную приверженность и лояльность Папе Римскому, с которым, как указывается, согласовано решение.

Африканская церковь не первая отклоняет предписание, разрешающее благословлять "вне литургического обряда" неофициальные пары, в том числе однополые. В частности, архиепископ-митрополит Римско-католической архиепархии Пресвятой Девы Марии в Астане Томаш Пэта обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой отозвать разрешение о благословении однополых пар, предупредив, что в архиепископии принято решение о запрещении благословения подобных пар. Изданная Ватиканом декларация не имеет правовой силы для украинских греко-католиков. Как заявил глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, священнослужители не будут давать благословение однополым парам.

Открытая церковь

Папа Римский Франциск неоднократно говорил, что "церковь, как и семья, должна быть открыта для всех". При этом ранее дикастерия поясняла, что церковь не может признавать однополые браки и заключать их, потому что догма определяет брачный союз только между мужчиной и женщиной и признание иного могло бы противоречить религиозным правилам.

Сам Франциск высказывался за формы гражданских союзов, в том числе однополых, но только со светской юридической точки зрения для гарантий гражданских прав. Тогда понтифик говорил, что подобные решения должны приниматься государствами.

Чуть ранее дикастерия допустила, что представители сексуальных меньшинств, как и любые верующие, могут принимать крещение, а также быть крестными родителями и свидетелями на свадьбе в церкви. Крещение могут принимать и дети однополых пар, в том числе рожденные от суррогатных матерей. При этом Римско-католическая церковь выступает против суррогатного материнства, а Папа Римский Франциск призвал недавно признать его универсальным преступлением.

Последние решения, которые прогрессисты называют "революцией Римско-католической церкви", создали немало проблем 87-летнему Франциску. Против нынешнего понтифика давно сформировался сильный фронт консерваторов, в том числе внутри Римской курии.