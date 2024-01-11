Детеныш косатки из "Москвариума" научился плавать боком и нырять до дна

Также маленькая косатка поворачивается в воде

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Маленькая косатка, которая родилась в "Москвариуме" на ВДНХ в конце декабря 2023 года, уже научилась плавать боком, задом наперед и нырять до дня. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе столичного океанариума.

"На данный момент главная задача у малышки - обучиться всем ключевым навыкам у мамы, например, она уже активно плавает боком, двигается задним ходом, ныряет до дна и поворачивается в воде. В целом относительно потомства дельфиньих детеныши косаток очень быстро учатся", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что для детеныша сейчас критично важно молочное вскармливание, поэтому маленькая косатка по 10-12 минут в день питается материнским молоком. Чтобы проводить какие-либо манипуляции, в том числе и взвешивание, маленькой косатке нужно привыкнуть и начать доверять тренерам. В данный момент взаимодействие сотрудников с косатками сведены к минимуму, но в дальнейшем, когда детеныш адаптируется к людям, команда "Москвариума" планирует проводить различные исследования, в том числе взвешивание, сбор проб и анализов.

Детеныш косатки впервые в России появился на свет в искусственной среде в "Москвариуме" в конце декабря прошлого года, ее вес составил 150 кг, длина - около 2 м. В пресс-службе добавили, что сразу после рождения малышка стала прикладываться к молочным железам и тыкаться в тело матери в поисках молока. Но первое время из-за усталости Ная была малоподвижна, что мешало детенышу найти грудь для кормления, так как косатки кормят новорожденных в движении. Однако в течение суток после родов Ная пошла на поправку, и на исходе второго дня после родов малышка впервые поела. На данный момент лактация установилась, маленькая косатка набирает вес, проявляет привязанность к матери и интерес к окружающему миру.