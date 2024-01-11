Имя для детеныша косатки из "Москвариума" выберут в "Активном гражданине"

Детеныш родился в конце декабря 2023 года

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Участники проекта "Активный гражданин" выберут имя для маленькой косатки, родившейся в "Москвариуме" на ВДНХ в конце декабря 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе океанариума.

"На данный момент наша основная цель - обеспечить благополучие матери и ее детеныша. Сейчас мы продолжаем круглосуточное наблюдение за Наей и новорожденной - первые недели жизни являются критичным периодом для всех живых существ. Важно, чтобы малышка развивалась без патологий и окрепла. Совсем скоро мы запустим голосование по выбору имени на сайте "Активный гражданин", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что пока новая семья не будет представлена посетителям центра: Нае и малышке необходим полный покой для восстановления.

Детеныш косатки впервые в России появился на свет в искусственной среде в "Москвариуме" в конце декабря прошлого года, ее вес составил 150 кг, длина - около 2 м. Беременность косатки по кличке Ная продолжалась 18 месяцев. Несмотря на трудности в ходе 10-часовых родов, команде "Москвариума" удалось помочь малышке появиться на свет. Она смогла самостоятельно выплыть на свой первый вдох и начала прикладываться к груди. Ная приняла своего детеныша.