В Башкирии на участках трех трасс из-за непогоды ввели ограничения движения

В связи с этим отменили шесть междугородних рейсов из Уфы

ТАСС, 11 января. Временные ограничения движения ввели на участках федеральных трасс М-7, М-5 и Р-240 на территории Башкортостана из-за непогоды, сообщили в ГУ МЧС по республике.

"С 21:20 (19:20 мск) 11 января [введено ограничение] для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на трассе М-7 "Волга" с 1169 по 1331 км. С 22:30 (20:30 мск) введен перерыв движения для всех типов транспортных средств на трассе М-5 "Урал" с 1194 по 1370 км. С 23:15 (21:15 мск) введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на трассе Р-240 Уфа - Оренбург с 112 по 272 км", - сообщили в управлении.

В связи с ограничениями из Уфы отменили шесть междугородних рейсов ОАО "Башавтотранс", на которые заявлены 88 пассажиров. Ориентировочное время снятия ограничений - 10:00 (08:00 мск) 12 января.

По информации управления, 12 января местами по республике прогнозируются метель, снежные заносы на дорогах и ухудшение видимости.