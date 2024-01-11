В городе выпало 9 мм снега

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. В Москве установлен рекорд по осадкам для 11 января. Об этом сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.

"Сутки 11 января в столичном регионе выдались снежными и ветреными. В полдень, при прохождении холодного фронта, на востоке Подмосковья прогремела гроза. За день четверга к ночным осадкам в Москве добавилось 1-3 мм. В результате на ВДНХ был установлен новый суточный рекорд по осадкам, который составил 9 мм", - написала она в своем Telegram-канале.

Позднякова уточнила, что прежний рекорд с количеством осадков 7,7 мм был установлен в 1960 году.