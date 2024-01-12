В США почтили память погибших в Северной Каролине летчиков из СССР

В Telegram-канале российского диппредставительства сказано, что проект "Зебра" "является одним из символов боевого братства СССР и США, сражавшихся плечом к плечу против нацизма в годы Второй мировой войны"

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Сотрудники посольства РФ в США в четверг почтили память советских летчиков, которые погибли во время Второй мировой войны в штате Северная Каролина. Об этом сообщается в Telegram-канале российского диппредставительства.

"11 января советник-посланник посольства России в США и сотрудник аппарата атташе по вопросам обороны почтили память советских летчиков, погибших 79 лет назад в городе Элизабет-Сити (штат Северная Каролина) при перегоне в СССР гидросамолетов типа "Каталина" в рамках проекта "Зебра", - отметили в посольстве. - В этот день в 1945 году при взлете с реки Пасквотанк произошла авиакатастрофа. Жертвами трагедии стали находившиеся на борту члены совместного советско-британского экипажа. Погибли четыре красноармейца: командир - капитан Чиков Николай Михайлович, штурман - капитан Левин Владимир Моисеевич, борттехник - лейтенант Медведев Дмитрий Михайлович и бортмеханик - лейтенант Бородин Афанасий Иванович, а также штурман британских ВВС - лейтенант Питер Натарос".

Как отмечается в сообщении, проект "Зебра" "является одним из символов боевого братства СССР и США, сражавшихся плечом к плечу против нацизма в годы Второй мировой войны". "Благодаря усилиям участников антигитлеровской коалиции при решающей роли Красной армии мы разгромили врага. В условиях распространяющегося в странах Запада вируса коричневой чумы наша общая задача - бороться против любых попыток оправдать нацистских преступников и их пособников. Сегодня как никогда важно рассказывать подрастающему поколению о трагических событиях прошлого, вместе работая над увековечиванием памяти о героях тех лет", - заявили в диппредставительстве.

"Низкий поклон защитникам Отечества, освободившим мир от фашистской скверны. Отдаем дань уважения их мужеству и доблести", - подчеркивается в сообщении.