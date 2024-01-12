На Камчатке в 2024 году планируют открыть 10 "Точек роста"

Центры появятся в Елизовском, Мильковском, Усть-Камчатском, Усть-Большерецком, Карагинском и Олюторском районах, а также в Вилючинском городском округе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 января. /ТАСС/. Открытие 10 новых центров образования естественно-научной направленности запланировано в школах Камчатки в 2024 году, в том числе и в удаленных населенных пунктах полуострова. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра образования Камчатского края Евгения Орешко.

"Поскольку потребность в обновлении материально-технической базы остается актуальной для некоторых школ Камчатского края, на 2024 год запланировано открытие еще 10 центров "Точка роста" естественно-научной и технологической направленностей в Елизовском, Мильковском, Усть-Камчатском, Усть-Большерецком, Карагинском и Олюторском районах, а также в Вилючинском городском округе. Таким образом, общее количество центров, созданных в регионе, в 2024 году достигнет 55", - рассказала замминистра.

Она добавила, что в настоящий момент центры "Точка роста" созданы во всех муниципальных образованиях региона, за исключением города Петропавловска-Камчатского, поскольку открытие таких центров в городах с населением свыше 50 тыс. человек не предусмотрено условиями конкурсного отбора. Изменение профиля "Точек роста" с гуманитарного на естественно-научный представляется актуальным именно для сельских школ, поскольку их непосредственная близость к природе позволяет широко использовать непрерывные наблюдения за живыми объектами в естественных условиях, выполнять большой спектр исследований, связанных с мониторингом окружающей среды. Для этого созданные школьные центры оснащены самым современным оборудованием.