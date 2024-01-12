В Москве ожидаются облачная погода, гололедица и до 13 градусов мороза

Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица и до минус 13 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 11 до 13 градусов мороза. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до минус 24 градусов, ожидается гололедица.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться от минус 11 до минус 16 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до минус 27 градусов.

Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности действует в Москве и области до 11:00 субботы из-за гололедицы.