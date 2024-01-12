Пассажиропоток аэропорта Южно-Сахалинска в 2023 году увеличился на 12%

Услугами авиаперевозок воспользовались более 1,4 млн человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 января. /ТАСС/. Пассажиропоток Сахалинского международного аэропорта им. Антона Чехова в 2023 году составил более 1,4 млн человек. Это на 12% больше показателя 2022 года, сообщили журналистам в пресс-службе авиапредприятия.

"За 12 месяцев работы прошедшего года количество пассажиров увеличилось на 12% по сравнению с 2022 годом", - рассказали в аэропорту. Количество самолетовылетов осталось на уровне 2022 года - почти 11 тыс.

По информации аэропорта, самыми популярными направлениями были Хабаровск, Владивосток, Москва, Курильск, Южно-Курильск, Новосибирск, Иркутск. Лидерами по пассажирским перевозкам в 2023 году стали авиакомпании "Аврора", которая перевезла почти 546 тыс. человек, "Россия" - более 319,2 тыс. человек, "Сибирь" - более 267,2 тыс. человек, "Аэрофлот" - почти 138,3 тыс. человек. Остальной пассажиропоток пришелся на авиакомпании "Тайга", "Якутия" и "Ираэро". Регулярные международные перевозки из Южно-Сахалинска в прошлом году осуществлялись только по одному направлению в китайский Харбин, пассажиропоток составил более 4 тыс. человек.

"Увеличение общего пассажиропотока предприятия явилось результатом развития аэропортовой инфраструктуры как главной воздушной гавани (аэропорт Южно-Сахалинска), так и северных аэропортов [Сахалинской области]", - приводит пресс-служба слова генерального директора аэропорта Южно-Сахалинска Андрея Крутцова. Он добавил, что с вводом новой взлетно-посадочной полосы аэропорт рассчитывает на значительное развитие партнерских отношений с авиакомпаниями, расширение маршрутной сети.

В августе 2023 года в аэропорту Южно-Сахалинска ввели в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс, в строительство которого вложили 12,5 млрд рублей. Он стал самым большим терминалом во всем Дальневосточном федеральном округе (ДФО), пропускная способность - 5 млн человек в год. Также сейчас идет строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) длиной 3,4 км и шириной 60 м. Ее планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году.

В 2022 году аэропорт Южно-Сахалинска обслужил почти 1,3 млн пассажиров. Это на 11,5% больше, чем в 2021 году.

Об аэропорте

Сахалинский международный аэропорт им. Антона Чехова принадлежит правительству Сахалинской области и является базовым для авиакомпании "Аврора". Принимает и выпускает более 30 видов воздушных судов, сотрудничает с 8 авиакомпаниями, которые осуществляют рейсы в 11 городов России и восемь населенных пунктов внутри Сахалинской области.

До пандемии из аэропорта Южно-Сахалинска выполнялись рейсы в шесть городов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), включая чартерные туристические рейсы. Летом 2023 года возобновились пассажирские перевозки в Харбин (КНР).