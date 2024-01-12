На курортах Сочи из-за непогоды закрыли горнолыжные трассы

В Краснодарском крае действуют пять штормовых предупреждений

КРАСНОДАР, 12 января. /ТАСС/. Горнолыжные курорты Сочи временно закрыли трассы из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается в Telegram-канале курортов.

"Трассы Горицвет и Панорама закрыты. Катание с Пика сегодня не откроется. Качели над облаками, Мост на Пике и тюбинг в Горной Олимпийской Деревне сегодня закрыты", - сообщает курорт "Роза Хутор". Местами видимость здесь не более 100 м.

Одну из трасс для катания в связи с повышенной лавиноопасностью закрыли также на курорте "Газпром Поляна", еще две будут закрыты с полудня в пятницу.

Курорт "Красная Поляна" о введении ограничений пока не сообщал.

По информации министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, предупреждение по лавиноопасности также объявили в горах Апшеронского и Мостовского районов до 15 января. "Туристов, планирующих отдых или походы в указанных районах, просим воздержаться от выхода в горы", - говорится в заявлении министерства.

В Краснодарском крае действуют пять штормовых предупреждений. Синоптики прогнозируют до 13 января дождь с мокрым снегом, гололед, заморозки, ветер с порывами до 30 м/с, в горах Сочи на высоте от 1 тыс. м над уровнем моря сохраняется угроза схода лавин.