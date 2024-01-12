Самая протяженная в РФ эстафета флагов состоится перед зимними играми "Дети Приморья"

Ее длина составит более 40 тыс. км

ВЛАДИВОСТОК, 12 января. /ТАСС/. Организаторы зимних игр "Дети Приморья" анонсировали проведение самой протяженной в России эстафеты флагов. Ее длина составит более 40 тыс. км, сообщил заместитель председателя оргкомитета Первых Международных зимних спортивных игр "Дети Приморья" Эльмир Валитов на пресс-конференции, посвященной играм.

"В этом году мы проводим уникальную эстафету, которая является одной из крупнейших когда-либо проводимых в нашей стране. Мы охватываем более 40 тыс. км., мы охватываем страны. Подобного не было ни разу за историю России", - сообщил Валитов.

В эстафете примут участие девять регионов Дальнего Востока. Кроме того, эстафета пройдет в Минске, Ташкенте, а также КНДР и КНР.

"Губернатор Приморского края Олег Николаевич начинает ее 15 числа, следующим этапом идет Сахалин, далее - Хабаровск. Все губернаторы принимают данную эстафету, тем самым показывая особое отношение к детям, спортсменам, тем, кто стремится развивать регион", - подчеркнул заместитель председателя оргкомитета.

Глава Владивостока Константин Шестаков добавил, что владивостокский этап эстафеты состоится 10 февраля - после церемонии открытия.

Церемония открытия

Театрализованное представление из пяти сюжетов пройдет в рамках церемонии открытия Первых Зимних международных игр "Дети Приморья". На нем выступят более 300 творческих коллективов со всей России, сообщил Валитов.

"Название церемонии открытия - "Навстречу свету". Театрализованная часть состоит из пяти эпизодов, которые связаны между собой общей сюжетной линией. В основе сюжета - история самого обыкновенного ребенка, который осознает необходимость найти свой путь к мечте. Он начинает задавать вопросы и искать ответы, каждый из которых делает его ближе к цели", - подчеркнул зампредседателя.

Первые зимние международные спортивные игры "Дети Приморья" пройдут с 18 по 23 февраля в Приморском крае. В соревнованиях примут участие спортсмены из муниципальных образований региона, субъектов России, а также из Белоруссии, КНДР, Китая и других государств. Всего в играх ожидается участие более 1,5 тыс. человек, включая спортсменов, спортивных судей и волонтеров.