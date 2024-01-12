12 января, 09:28

В Киеве назвали ввоз в страну книг на русском языке угрозой национальным интересам

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь выразил недовольство действиями министерства культуры, которое не утвердило "государственную программу развития украинского языка, включающую в том числе и книжно-полиграфический компонент"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что контрабандный ввоз в страну русской литературы угрожает национальным интересам, и призвал полностью блокировать возможности попадания ее на Украину.

"Контрабандный ввоз русскоязычной, в том числе и запрещенной, литературы - это огромная угроза для национальных интересов Украины. <...> Чем скорее мы это заблокируем, тем сильнее будет наша позиция как внутри страны, так и на международной арене", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

При этом он выразил недовольство действиями министерства культуры, которое, по его словам, до сих пор не утвердило "государственную программу развития украинского языка, включающую в том числе и книжно-полиграфический компонент". В частности, Креминь отметил, что на Украине фактически не осталось государственных издательств и государственных типографий, "а это значит, что государство не контролирует процесс издания книг, которые бы должны были составлять основу государственной культурной политики".

Летом 2022 года Верховная рада приняла закон, запрещающий распространение и ввоз книг из России. Спустя год, в июне 2023 года, украинский президент Владимир Зеленский подписал его. С начала 2023 года на Украине также введен запрет на издательство и распространение книг авторства россиян.

Запрет русского языка на Украине

На Украине действует принятый в 2019 году закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ обязывает граждан страны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку, образование и СМИ. Неисполнение норм закона влечет за собой штраф. С 2022 года Украину охватила кампания по тотальной дерусификации. Власти на местах вводят полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни и изучение русского языка в школах и вузах. В ноябре 2023 года Креминь заявил, что школьники во время перемен обязаны общаться только на украинском.

В этих условиях систематически возникают скандалы вокруг нарушений этого запрета. Так, широкую огласку получили история с молодым одесситом, исполнявшим на улице песни Виктора Цоя, увольнение охранника магазина, сказавшего, что "Киев - русскоязычный город", увольнение нескольких преподавателей вузов.

Время от времени в стране раздаются голоса, напоминающие о том, что запрет русского языка является нарушением конституции. Однако секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ответ на отказ одного из депутатов перейти в эфире на украинский язык назвал говорящих на русском языке "недобитками" и заявил, что им не место в стране.

Между тем, по данным украинских источников, пятая часть дошкольников совсем не понимают украинский язык, а активно пользуются им только 15%. Как свидетельствует опрос, проведенный в сентябре 2023 года по заказу консультативной миссии Европейского союза, 45% украинцев считают, что в стране существует языковая дискриминация.

По данным последней переписи, проведенной в 2001 году, русский язык назвали родным 14,273 млн граждан Украины, или 29,6% населения страны. Из них этнические русские составляли 56%. 

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