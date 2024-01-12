На Алтае создали два новых сорта яровой пшеницы

В министерстве сельского хозяйства региона сообщили, что их тестирование начнется с 2024 года

БАРНАУЛ, 12 января. /ТАСС/. Два новых сорта пшеницы яровой мягкой Акцент и Ритор созданы в Алтайском крае, их тестирование начнется с 2024 года, сообщается на официальном сайте министерства сельского хозяйства региона.

"В 2023 году в Федеральном Алтайском научном центре агробиотехнологий создали два новых сорта пшеницы мягкой яровой Акцент и Ритор. С этого года их будут тестировать в системе госсортоиспытаний. При успешном прохождении испытаний через три года семена этих сортов в достаточном объеме будут доступны аграриям",- сообщили в ведомстве.

Сообщается, что оба сорта относятся к среднеспелой группе короткостебельных сортов интенсивного типа. Высота растений 79-80 см, что на 27-28 см ниже стандартного сорта.

Сорта устойчивы к полеганию, обладают высоким коэффициентом хозяйственного использования (соотношение зерновой части урожая и соломы). По комплексу признаков качества относится к группе сортов ценной пшеницы.

В 2020-2022 годах в реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Российской Федерации, допущено три принципиально новых алтайских сорта яровой мягкой пшеницы. Это Лидер 80, Гонец, Юнион, они отличаются высокой устойчивостью к полеганию за счет меньшей высоты растений, комплексной устойчивостью к болезням, высоким потенциалом урожайности и хорошим качеством зерна. Эти сорта получили широкое распространение на территории Сибири и Дальнего Востока. Большой интерес к ним проявляют и сельхозтоваропроизводители Монголии.