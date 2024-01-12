Такой статус государство Африки южнее Сахары получило впервые за 50 лет

ПРЕТОРИЯ, 12 января. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила Кабо-Верде свободной от малярии после того, как за три последних года в островном государстве у западных берегов Африки не было выявлено ни одного случая этого заболевания у местных жителей. Об этом говорится в распространенном ВОЗ коммюнике.

"ВОЗ признала Кабо-Верде страной, свободной от малярии, что стало значительным достижением в области глобального здравоохранения, - подчеркнуто в нем. - Кабо-Верде пополнила ряды 43 стран и 1 территории, которым ВОЗ присвоила этот сертификат".

Впервые за 50 лет страна Африки южнее Сахары получила статус свободной от малярии. До этого в 1973 году свободным от малярии стал Маврикий.

"Этот успех является следствием тяжелой работы и самоотверженности бесчисленных специалистов в области здравоохранения, различных организаций и международных партнеров", - заявила министр здравоохранения Кабо-Верде Филумена Гонсалвиш. В свою очередь глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что достижение Кабо-Верде "даёт нам надежду, что с помощью существующих инструментов, а также новых, включая вакцины, мы сможем смело мечтать о мире, свободном от малярии".

В 2022 году в Африке от малярии умерли 580 000 человек, что составляет 95% всех смертей от этой болезни в мире.