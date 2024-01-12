В Дагестане министрам разослали ложные сообщения о предстоящем аресте

Председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов посоветовал не доверять социальным сетям и перепроверять информацию

МАХАЧКАЛА, 12 января. /ТАСС/. Дагестанские министры получили ложные сообщения о своем предстоящем аресте и обысках от имени председателя правительства республики Абдулмуслима Абдулмуслимова. Об этом он сам рассказал на встрече с журналистами.

"Сегодня наши министры получают фейковые сообщения от председателя правительства [Республики Дагестан] о том, что якобы через полчаса у кого-то пройдут аресты, на кого-то наденут наручники, будут проходить обыски", - сказал Абдулмуслимов.

Он посоветовал не доверять социальным сетям и перепроверять информацию в официальных источниках.

В пресс-службе регионального правительства ТАСС уточнили, что сообщения поступили министрам с фейкового аккаунта в Telegram.