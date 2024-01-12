Мурашко: более 2 тыс. жителей новых регионов направили лечиться в федеральные клиники

Глава Минздрава уточнил, что в их числе 500 детей

МАРИУПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Более 2 000 жителей новых субъектов Российской Федерации, в том числе 500 детей, направлены в федеральные клиники для получения высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе визита в Мариуполь.

"Часть видов высокотехнологичной помощи оказывается в субъектах сегодня, наиболее сложные мероприятия, наиболее сложные виды помощи оказываются в федеральных клиниках. Всего в общей сложности более 2 100 человек уже направлены в федеральные клиники, из них 500 детей. Это уникальные пациенты, которые требуют комплексного рассмотрения и иногда нестандартных решений именно для восстановления здоровья", - отметил Мурашко. Как уточнили ТАСС в Минздраве ДНР, речь идет об общем показателе всех четырех новых российских регионов за 2023 год.

Ранее глава Минздрава отмечал, что в новых регионах России восстановлено уже более 170 медицинских учреждений.