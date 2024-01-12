Матвиенко сообщила о включении ИИ в жюри конкурса по освещению парламентской деятельности

Председатель СФ также отметила высокую востребованность конкурса "Совет Федерации - палата регионов"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Совет Федерации включил искусственный интеллект в состав жюри конкурса на лучшее освещение парламентской деятельности. Об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на торжественной церемонии награждения победителей конкурса в преддверии Дня российской печати.

"Как уже было отмечено, мы стремимся идти в ногу со временем и включили в состав жюри искусственный интеллект. Я уже предвижу яркий заголовок "В Совете Федерации работает искусственный интеллект". Поверьте, интеллект Совета Федерации находится на очень высоком уровне. Я имею в виду сенаторов, которые его представляют, но использование искусственного интеллекта оказалось очень полезным", - сказала спикер Совфеда.

Она поблагодарила ПАО "Сбербанк" и председателя правления банка Германа Грефа за поддержку конкурса.

В целом Матвиенко отметила, что конкурс "Совет Федерации - палата регионов", который проводится совместно с Союзом журналистов России, является очень востребованным. "С радостью могу отметить, что в этот раз и география участников расширилась, и количество материалов, представленных на конкурс, также увеличилось. Честно говоря, когда мы организовывали этот конкурс, мы рассчитывали именно на активное участие местных изданий, местных телекомпаний. И для нас, и для меня лично очень приятно, что большинство участников и призеров - представители именно региональных СМИ", - добавила председатель верхней палаты парламента.

В 2024 году на конкурс было представлено более 250 журналистских работ из 48 регионов России. Среди победителей - представители республик Крым и Северная Осетия (Алания), Краснодарского и Ставропольского краев, Белгородской, Калужской, Липецкой, Орловской, Псковской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Также в Совете Федерации принято решение вне конкурса отметить белорусских журналистов. Благодарности председателя Совета Федерации за активное освещение культурно-образовательного проекта "Поезд памяти" и десятого форума регионов Белоруссии и России в Уфе получили редактор отдела оперативного репортажа и фотокорреспондент издательского дома "Беларусь сегодня" Мария Крушевская и Игорь Яриванович, корреспондент телеканала "Белрос" Ирина Карась, редактор и ведущая Первого национального канала Белорусского радио Елизавета Лашкевич.